2020/11/22 | 20:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر استقبل مدير وكادر دار جفين اليوم وفدا من (فريق نحن هنا) القادم من بلدة بحزاني مؤلفا من الطبيب ارسلان قيدار والناشطة الانسانية سونيا سالم، وقد قدم الوفد، اثناء زيارته، مساعدات الى الاطفال، كما عبروا عن استعدادهم المتواصل لدعم ومساعدة الاطفال الايتام المتواجدين في دار جفين في شاريا، من جانبهم قدم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق نحن هنا يقدم الدعم والمساعدة لأطفال دار جفين الخيرية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق نحن هنا يقدم الدعم والمساعدة لأطفال دار جفين الخيرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).