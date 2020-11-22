انكسار كبير لكورونا في الرصافة: الشفاء يرتفع بفارق بعيد ويلامس 65 الفاً

2020/11/22 | 21:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 182 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 128 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان: ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 182 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 128 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الشعب 22 حالة• قطاع البلديات الاول 6 حالات• قطاع الصدر 23 حالة• قطاع المدائن 49 حالة• قطاع بغداد الجديدة 6 حالات• قطاع النهروان 22 حالة

– 54 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 69909 توفي منهم 1392 فيما اكتسب الشفاء 64683 ومتبقي قيد العلاج 3834”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 491

الوفيات: 1

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