2020/11/22 | 21:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن قادة مجموعة العشرين اتفقوا على نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتحسين إدارة انبعاثات الكربون في جميع قطاعات الاقتصاد وضمان الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة، وقاموا على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولي العهد السعودي: مجموعة العشرين ضخت 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولي العهد السعودي: مجموعة العشرين ضخت 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).