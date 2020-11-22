2020/11/22 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حايك توجّه رسالة لزوجها في اليوم العالمي للرجال { لوس انجلوس – وكالات – وجّهت النجمة العالمية سلمى حايك رسالة لزوجها فرانسوا أونري بينو في اليوم العالمي للرجل، اذ انها نشرت صورة برفقته وابنتهما، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.وعلقت على الصورة بالقول: (لم أكن أتخيل مطلقًا في أعظم أحلامي أنني سأشارك حياتي مع […]

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