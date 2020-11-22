2020/11/22 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صباح عطوان: أنا طبيب ذاتي وأشخّص ما أحتاجه منذ خمسين عاماً كورونا كائن فضائي عاقل ولعوب والعالم قرية من رعاة مجانين عمان – مجيد السامرائي يعيش الكاتب الدرامي صباح عطوان الان في هولندا ، تحديدا في أوترخت على وجه الخصوص في قرية اوقصبة تدعى لوبك بين اوترخت وروتردام على نهر الراين فيها 200 بيت بعيدة […]

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