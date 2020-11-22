2020/11/22 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان: إقتحام مبنى الأولمبية والإستيلاء على مكاتبها بغداد – الزمان ..كشفت اللجنة الاولمبية العراقية امس عن اقتحام مبناها وسيطرة رئيس اتحاد السباحة السابق سرمد عبد الاله على مكاتب اللجنة واصدار اوامر قد تدفع اللجنة الاولمبية الدولية الى رد فعل مفاجئ .وقال بيان تلقته (الزمان) انه (في سابقة خطيرة تهدد مستقبل […]

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