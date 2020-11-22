التعليم العالي تخفض الأجور الدراسية باقليم كردستان

2020/11/22 | 21:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – اربيل اعلنت وزارة التعليم العالي باقليم كردستان العراق اليوم (22 نوفمبر) عن تخفيض الاجور الدراسية للعام الدراسي 2020/2021 وذلك مراعاة للاوضاع المالية التي تمر بها البلاد عامة واقليم كردستان خاصة.وفي بيان للوزارة تلقت “ايزيدي24” نسخة منه قالت، “قررنا تخفيض الاجور الدراسية لهذه السنة بنسبة تتراوح بين 10% و 20% في الجامعات والمعاهد …

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