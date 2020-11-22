المالكي يستذكر قانون البنى التحتية ويطرح خيارين لتنشيط الاقتصاد العراقي

2020/11/22 | 21:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، أهمية الاتفاقية الصينية، ومشروع ميناء الفاو. وقال المالكي، في تدوينة على "فيسبوك"، تابعه "ناس"، (22 تشرين الثاني 2020)، أن "الخطوات والاستراتيجيات التي يجب دعمها والمطالبة بتنفيذها لما لها من اثر في تعظيم موارد الدولة وتحقيق الاعمار والخدمات وتشغيل الشباب والباحثين عن فرص العمل، أولها إتمام الاتفاقية مع الصين والتي تشكل فرصة تاريخية للاعمار"، مشيراً إلى أنه "كان قد عمل على اتفاقيات مشابهة مع كوريا واليابان والصين ضمن قانون البنى التحتية الذي تم تعطيله بإرادة سياسية ولَم يحصل على إقرار البرلمان".

وتابع، "ثانيها ميناء الفاو هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي الذي يدر على العراق خيرات كثيرة وتطوير اقتصادي وفرص للعمل".

وقال المالكي: "إذا ما تحققت تلك الخطوات نكون قد حققنا خطوة اساسية استراتيجية في تفعيل طريق الحرير الذي سيكون العراق هو ملتقى التجارات وتبادل المصالح مع دول العالم التي ترتبط به".

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