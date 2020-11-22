رئيس البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي في صلاح الدين

2020/11/22 | 21:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم الأحد، التفجير الإرهابي الذي وقع في صلاح الدين.

وقال العسومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "يدين التفجير الإرهابي الجبان الذي قام به تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء السبت 21 نوفمبر 2020، وأدى إلى استشهاد عشرة أفراد وجرح ثمانية، من أفراد الشرطة العراقية والمدنيين"، مشددا على أن "هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من قدرة الحكومة العراقية على مواصلة تصديها بكل حسم للعناصر الإرهابية الضالة".

وأكد العسومي وفقا للبيان، "تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية العراقية في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة"، معربا عن "خالص تعازيه للجمهورية العراقية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في شهداء هذا العمل الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين".

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