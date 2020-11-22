الزجراوي: ايام الكاظمي ستكون الاخيرة اذا اصر على تصريحاته بشأن الرواتب

2020/11/22 | 21:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، الاحد، ان ايام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستكون الاخيرة في حال اصراره على تصريحاته بشأن ازمة الرواتب.

وقال الزجراوي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الموازنة الاتحادية للعام المقبل سيتم ارساله الى البرلمان بداية العام الجديد من اجل دراستها والتصويت عليها”.

واضاف ان “الحكومة وفي حال اصرارها على الاقتراض فسيكون هناك استجواب لها داخل البرلمان ومن ثم إقالتها”.

واكد ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفي حال اصراره على تصريحاته الأخيرة بشأن ازمة الرواتب فستكون هذه الأيام هي الأخيرة لحكومته”.



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