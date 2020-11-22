الدفاع التركية تعلن مقتل 6 عناصر من ’’بي كا كا’’ شمالي العراق وسوريا

2020/11/22 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل 6 عناصر من منظمة "بي كا كا’’، شمالي العراق وسوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها قتلت اثنين من "بي كا كا" بمنطقة أفاشين شمالي العراق، كانا يستعدان لشن هجوم.

وأضافت أن قواتها قتلت 4 عناصر من تنظيم "بي كا كا" حالوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، بحسب الوزارة.

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