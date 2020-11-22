لجنة الشباب والرياضة ترد على رسالة الاولمبية الدولية الخاصة بإنتخابات المكتب التنفيذي

2020/11/22 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

ردت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي على رسالة اللجنة الاولمبية الدولية بشأن انتخابات المكتب التنفيذي للاولمبية العراقية.

وذكرت اللجنة في نص الرسالة التي تلقتها (بغداد اليوم):" تلقت لجنة الشباب و الریاضة رسالتكم المؤرخة في ۲۰/ ۱۱ / ۲۰۲۰ و الموجه الی اللجنة الاولمبیة الوطنیة، بخصوص انتخابات المكتب التنفیذي و الاعتراض علیها من قبل بعض اعضاء من الجمعیة العامة و الطعن بها لدی المحاكم المحلیة، و هو ما یدعو الی الاسف بعد الجهد الكبیر الذي بذلناه في لجنة الشباب و الریاضة و بٳشراف النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي و كل التفاهمات العالیة المستوی حول اقرار ٲول قانون للجنة الاولمبیة الوطنیة في ظل العهد الدیمقراطي الحالي".

واضافت:" نحن نعلم ان كل الخطوات كانت تحت مراقبة واشراف اللجنة الاولمبية الدولية و حسب خارطة الطريق المرسومة للوصول لانتخاب الرئيس و المكتب التنفیذي، لقد جرت الانتخابات بٳشراف القضاء العراقي و متابعة من قبل ممثل الاولمبیة الدولیة و المجلس الاولمبي الاسيوي وحضرت لجنتنا و وزارة الشباب والرياضة للانتخابات والتي انتهت بشكل سلس" .

واوضحت:" نحن نتطلع الى ضرورة التعاون من اجل حلحلة المشاكل دون ان تؤثر على الرياضة ونعمل مع كل الجهات المعنیة كما عملنا سابقا في اقرار قانون الاولمبية ونحن نتفق معكم علی ضرورة الالتزام بالقانون و النظام الداخلي و المیثاق الاولمبي".





وبينت:" نلفت انتباهكم الی اننا سنعمل خلال الايام القادمة الى الجلوس مع الاطراف التي أدارات الانتخابات واللجنة التحضيرية وكذلك مع الجمعیة العامة للوصول الى حلول عملیة و سریعة من اجل ان تستعید الاولمبیة الوطنیة شخصیتها و ان تتمتع بٳستقلالیتها، وسیتم الاتصال بكم عن طریق السید دیار برواري نائب رئيس لجنة الشباب و الریاضة في حالة الحاجة الي ذلك".

وكانت الاولمبية الدولية قد رفضت المصادقة على انتخابات المكتب التنفيذي للاولمبية العراقية وفاز برئاسته سرمد عبد الاله.

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