حزب بارزاني : لم نقرر العودة لكركوك ..وشرطنا تطبيع اوضاعها ..ونسعى لاتفاق شبيه بسنجار

2020/11/22 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/اعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عدنان كركوكي ،عن صدور قرار بعودة الحزب مجددا لكركوك .وقال أن حزبه يسعى لاتفاق مماثل لاتفاق سنجار بخصوص محافظة كركوك مضيفا "سنعود في حالة واحدة فقط، هي تطبيع الأوضاع في كركوك.".واضاف من الضروري ابرام اتفاق حول كركوك اسوةً بالاتفاق الذي أُبرِم بين الحكومة العراقية و حكومة اقليم كردستان بشأن سنجار، من أجل تطبيع الأوضاع في المحافظة.".وتابع لا يمكن أن تتواصل عملية عسكرة هذه المدينة، فهي ليست بحاجة الى ذلك، قلنا من قبل و نقولها الآن بأن عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني محتملة في أي وقت شريطه التطبيع وانهاء عسكرتها بعد احداث اكتوبر العام 2017(تطبيق خطه فرض القانون ).وشدد كركوكي ان التوجّه الحالي للديمقراطي الكردستاني يأتي بعد أن طلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك اعادة تسليم مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، من ضمنها مقر المجلس القيادي للحزب، والذي حوِّل الى مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك./انتهى

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