رئيس البرلمان العربي يُدين التفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة صلاح الدين

2020/11/22 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ دان صاحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي التفجير الإرهابي الذي قام به تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين مساء السبت وأدى إلى استشهاد عشرة أفراد وجرح ثمانية، من أفراد الشرطة والمدنيين.وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من قدرة الحكومة العراقية على مواصلة تصديها بكل حسم للعناصر الإرهابية الضالة، مشيرا الى تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية العراقية في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.وأعرب عن خالص تعازيه للجمهورية العراقية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في شهداء هذا العمل الإرهابي متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين./انتهى9

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