كردستان تسجل 17 وفاة و495 إصابة جديدة بالكورونا

2020/11/22 | 21:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة منطقة كردستان العراق، الأحد، تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، و495 إصابة اضافية، 424 حالة شفاء اخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد ...

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