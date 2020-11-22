صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”182″ المسجلة اليوم

2020/11/22 | 21:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 182 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 128 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 182 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

128 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الشعب 22 حالة

قطاع البلديات الاول 6 حالات

قطاع الصدر 23 حالة

قطاع المدائن 49 حالة

قطاع بغداد الجديدة 6 حالات

قطاع النهروان 22 حالة

– 54 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 18 حالة ضمن محلات 521، 528، 530، 532، 534، 535، 563، 570، الكيارة، الجوادر، الدسيم

الكرخ 5 حالات ضمن مناطق الدورة، حي السلام، حي الشهاء، ، الغزالية،

شارع فلسطين حالتين محلة، 505،

بغداد الجديدة 3 حالات محلة 701، 702، 711

جسر ديالى حالتين محلة 101

الشعب 8 حالات محلة 325، 329، 357، حي اور، الجزائر،

حي تونس حالتين محلة 330

البلديات 4 حالات محلة 728، 732، 738،

الاعظمية 3 حالات محلة 301، 304،

الامين 3 حالات محلة 741

الراشدية حالة واحدة

الكرادة 3 حالات 901، الزوية

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 69909 توفي منهم 1392 فيما اكتسب الشفاء 64683 ومتبقي قيد العلاج 3834”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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