الحشد يكشف تفاصيل اعتقال العصابة التي قتلت شرطي المرور في الكرمة

2020/11/22 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف الحشد الشعبي، الاحد، عن تفاصيل اعتقال العصابة التي قتلت شرطي المرور في الكرمة بمحافظة الانبار، مؤكدة أن عددهم 5 اشخاص.

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