2020/11/22 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيلات الحشد ساهمت في حماية العوائل ونقلها الى مناطقها الهجرة تناقش مع وزير الدفاع آلية تأمين عودة النازحين بغداد – الزمان التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو بوزير الدفاع جمعة عناد، وجرى خلال اللقاء مناقشة تأمين عودة العوائل النازحة الى مناطقهم الاصلية وكيفية مساعدتهم في ايصالهم الى ديارهم .وأشادت جابرو في مستهل حديثها […]

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