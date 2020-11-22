2020/11/22 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة بابل تقرر إخلاء المقار الأمنية من المدينة الأثرية إصابة ناشط في التظاهرات بجروح أثر تعرضه لمحاولة إغتيال بغداد – فائز جواد أصيب الناشط في الاحتجاجات بشار النعيمي امس الاول بجروح اثر تعرضه لمحاولة اغتيال في بغداد.وأفادت مصادر بأن (النعيمي استُهدف بمحاولة اغتيال اثناء عودته من تشييع العميد المتقاعد غازي التميمي في ساحة التحرير […]

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