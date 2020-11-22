2020/11/22 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار الطرشان – أحمد كاظم نصيف العلاقة بين الشعب والحكومة، بما فيها كل مسؤول أو موظف، تتسم بلغة وحوار يغلب عليهما التوتر، والتشنج، والاتهام ويصل أحيناً كثيرة حد المشاجرة، ويتخذ طابع العنف وربما يكون الفيصل فيه القضاء في المحاكم، وهذه العلاقة ليست خافية على أحد، انها معلنة وعلى الهواء مباشرة، مشكلة هذا الحوار انه مستمر […]

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