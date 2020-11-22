الحكيم يطالب الاجهزة الامنية بتكثيف العمليات الاستباقية في المناطق غير المنظورة امنيا

2020/11/22 | 21:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالب رئيس كتلة عراقيون ، عمار الحكيم اليوم الاحد ، “الاجهزة الامنية بتكثيف العمليات الاستباقية في المناطق غير المنظورة امنيا “.

وقال الحكيم في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” نتابع بقلق بالغ تطورات الملف الامني والتعرضات التي تقوم بها عصابات داعش الارهابية واخرها الاعتداء الارهابي في قضاء بيجي والذي ادى الى استشهاد عشرة اشخاص وجرح ثلاثة عشر اخرين.

واكد ” إننا إذ ندين هذه الاعتداءات الاجرامية لداعش الارهابي الذي لن ينفك في استغلال اي ثغرة امنية لاثبات وجوده وعودته للواجهة نطالب الاجهزة الامنية بتكثيف العمليات الاستباقية في المناطق غير المنظورة امنيا كما ندعو لادامة التنسيق بين القطعات وتبادل المعلومات بما يمكن الجميع من وأد العمليات الارهابية في مهدها.



انا لله وانا اليه راجعون ورحم الله الشهداء واسكنهم فسيج جناته.

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