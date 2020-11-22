مصدر لـ”النور”: كمبش يعفي الدكتور حامد الشيخ من الخطابة في جامع معروف الكرخي

2020/11/22 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر مطلع، بإعفاء الشيخ حامد الشيخ حمد رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق من الامامة والخطابة في جامع ومرقد الشيخ معروف الكرخي”.وقال مصدر لـ”النور نيوز” إن” كمبش أعفى الشيخ د.حامد الشيخ حمد رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق وأحد زعامات التصوف فيه وعضو الهيئة العليا في المجمع الفقهي من …

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