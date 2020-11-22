ملياردير بريطاني يحصل على مكافأة أسهم بـ1.1 مليار دولار في أقل من شهرين

2020/11/22 | 21:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

نجح مؤسس إمبراطورية التجارة الإلكترونية The Hut Group، مات مولدينغ، في اجتياز الاختبار الذي حدده لنفسه للحصول على مكافأة أسهم ضخمة من مجموعة The Hut Group، والتي يتم تداولها تحت اسم THG Holdings.

المكافأةالمكافأة – التي تقدر بنحو 1.1 مليار دولار – التي وافق عليها المساهمون، موضحة في نشرة الاكتتاب العام الأولي للشركة على أنها تُمنح عندما تصل قيمة أسهم THG المدرجة وغير المدرجة إلى متوسط 8.6 مليار دولار (6.5 مليار جنيه إسترليني).تجاوز الملياردير هذا المستوى بكثير بعد شهرين فقط من الاكتتاب العام الأولي، أصبحت THG Holdings الآن تتمتع برأسمال سوقي قدره 10.9 مليار دولار (8.2 مليار جنيه إسترليني).بعد الحصول على المكافأة، سيصبح مولدينغ أحد الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً في العالم.يقود مولدينغ شركة ذات حوكمة معقدة بشكل غير ضروري.



وصف أحد المحللين المقيمين في لندن والذي يغطي THG Holdings، والذي تحدث لفوربس بشرط عدم الكشف عن هويته، الشركة بأنها تمتلك هيكلًا معقدًا، وقال أن THG “ليس من الأسهل استيعاب هيكلها”.نتيجة لمنحة الأسهم، ارتفعت حصة مولدينغ في الشركة التي أسسها من 17% (1.08 مليار سهم) في الاكتتاب العام الأولي، إلى 25.1% (1.27 مليار سهم)، وفقًا لمتحدث باسم الشركة.



بلغت قيمة حصة مولدينغ الـ17% في THG في ختام تداول اليوم الأول في بورصة لندن للأوراق المالية في منتصف سبتمبر/أيلول 1.4 مليار دولار.



الآن، بحساب الأسهم التي حصل عليها كمكافأة، تبلغ ثروته 2.7 مليار دولار.على الرغم من أن ثروة مولدينغ مقيد في أسهم الشركة، أكدت نشرة الاكتتاب العام الأولي أن الرئيس التنفيذي سيحصل أيضًا على راتب يبلغ حوالي مليون دولار (750 ألف جنيه إسترليني) سنويًا، والذي يقول متحدث باسم THG إنه سيذهب إلى الأعمال الخيرية.لجنة المكافآتبعد أن حصل على مكافأته البالغة مليار دولار، أعلن مولدينغ وThe Hut Group يوم الثلاثاء عن تعيين داميان ساندرز، وهو شريك مدقق أول سابق في Deloitte، للانضمام إلى مجلس الإدارة ورئاسة لجنة المكافآت بأثر فوري.



وقالت الشركة إن ساندرز هو رابع مدير مستقل غير تنفيذي يصل بعد الاكتتاب العام في سبتمبر/أيلول.جاء التعيين في أعقاب انتقادات، أوردتها صحيفة لندن تايمز في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، مفادها أن حوكمة THG أثارت عددًا من “الأعلام الحمراء” بين مجموعة من البنوك في لندن بما في ذلك باركليز وجيه بي مورجان وجيفريز وغولدمان ساكس، مع مخاوف أثيرت بشأن الافتقار إلى رئيس مجلس إدارة مستقل لإبقاء المؤسس تحت السيطرة.قال مدير مركز High Pay Centre لدراسة الأجور العالية، لوك هيلديارد، لفوربس إن التعيين الجديد “يبدو وكأنه إجراء متخذ توقعًا لانتقادات بسبب المكافآت غير العادية”.ردًا على مخاوف الحوكمة، ذكرت صحيفة التايمز أن مولدينغ ادعى أن مخطط الحوافز (المعروف أيضًا باسم مكافأة الأسهم) كان في الواقع جزءًا من اتفاقية مع مستثمري ما قبل الاكتتاب العام KKR و Balderton Capital لرفع ملكيته إلى ما يصل إلى 25%.



في غضون ذلك، سيشارك الموظفون في THG Holdings رهانًا بقيمة 332 مليون دولار عندما يتم تجاوز القيمة الأصعب للسهم وهي 9.6 دولار.إمبراطورية مولدينغتضم إمبراطورية مولدينغ للبيع بالتجزئة أكثر من 150 موقعًا إلكترونيًا متوافقًا مع الجوّال، يمتد من الأزياء إلى موردي التغذية والتجميل، ويقدم خدمة التوصيل في اليوم التالي لعملاء المملكة المتحدة ويبيع في 164 دولة.



وصفته فوربس بالملياردير لأول مرة في سبتمبر/أيلول بعد الاكتتاب العام الأولي لمجموعة هت.تجني الشركة الأموال من خلال بيع منتجاتها بالتجزئة وتكنولوجيا التجارة الإلكترونية التي تشاركها مع عملاء بما في ذلك تجار التجزئة مثل Walgreens و Johnson & Johnson و Nintendo.



ساعد التركيز على الإنترنت The Hut Group في الحصول على صيف أفضل من معظم الشركات البريطانية، التي تكافح وسط جائحة كوفيد-19.



في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول، بلغت الإيرادات 500 مليون دولار، بزيادة 38% عن نفس الفترة من العام الماضي.تعمل الشركة، التي توظف حوالي 7 آلاف شخص وحققت 1.48 مليار دولار في إيرادات عام 2019 ، على دفع نحو تصنيع منتجات التجميل والصحة بعد شراء عدد من اللاعبين في هذه الصناعة، بما في ذلك علامة التجميل البريطانية الفاخرة Acheson & Acheson و Perricone MD في عام 2018 مقابل 60 مليون دولار في سبتمبر/أيلول.مولدينغ، الذي عمل سابقًا مع زميله الملياردير البريطاني جون كودويل في متجر الهواتف بالتجزئة فون فور يو، أسس مجموعة هت في عام 2004، وأنفق لاحقًا 500 ألف جنيه إسترليني في عام 2009 لشراء سلسلة الأقراص المدمجة DVD Zavvi ، المعروفة سابقًا باسم Virgin Megastores، وإنقاذها من الإفلاس.بعد أن أدرك أن أمازون احتلت بالفعل سوق الإلكترونيات، حول تركيزه إلى الجمال والصحة.



في مقابلة مع صحيفة التايمز في يوليو/تموز 2019، وصف هوامش منتجات العلامة التجارية الخاصة بالشركة بأنها “استثنائية”.

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