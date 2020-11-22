شاهد.. الجريح العيداني يشارك في قفزة الثقة بنجاح

2020/11/22 | 21:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شارك الجريح البطل المقدم علاء العيداني طلاب الكلية العسكرية الاولى بقفزة الثقة من على جسر 14 رمضان وسط بغداد.

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