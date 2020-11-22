المطلك: القوات الامنية تقوم بواجابتها والخروقات أسبابها معروفة

2020/11/22 | 21:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابق، حامد المطلك، الاحد، ان" القوات الامنية تقوم بواجابتها والخروقات أسبابها معروفة".

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