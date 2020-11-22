2020/11/22 | 21:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وترقب في الموصل.. خطط استخبارية لمواجهة عودة محتملة لأفراد داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/22 | 21:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حذر وترقب في الموصل.. خطط استخبارية لمواجهة عودة محتملة لأفراد داعش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حذر وترقب في الموصل.. خطط استخبارية لمواجهة عودة محتملة لأفراد داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).