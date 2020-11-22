المشهداني يكشف عن الوصول الى مراحل متقدمة بانجاز طريق الحج البري

2020/11/22 | 21:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء المقدسة

أكد قائممقام قضاء عين التمر رائد المشهداني، الاحد، ان العمل بأهم طرق القضاء وصل الى مراحل متقدمة بالعمل بعد توقفه لعدة مرات واستئناف العمل مرة اخرى قبل شهر تقريبا.

وقال المشهداني لـ /المعلومة/، ان “مشروع السايد الثاني من المقطع الثاني المسمى طريق الحج البري توقف في ازمة كورونا والازمة المالية وبوشر العمل فيه منذ شهر تقريبا، ووصل الى مراحل متقدمة تمثلت بالطبقات الترابية الأخيرة ما قبل الاسفلت”.

وأضاف أن “هذا المشروع يعد المشروع الأضخم من ناحية مشاريع الطرق في القضاء، وهو مشروع وزاري بطول ٤٥ كيلو مترا وكلفته الاجمالية ٢٨ مليار”، مشيرا الى أن المشروع سيقضي على الكثير من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب أن الشارع جانب واحد.

وأوضح المشهداني ان “اهمية المشروع تكمن ايضا في انه يربط طريق الحج البري من منطقة الاخيضر الى مدخل كربلاء – الانبار، و سيسهل من عملية دخول وخروج الحجاج بالاضافة الى نقل البضائع عبر منفذ عرعر الحدودي”.انتهى 25ش

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