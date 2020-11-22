الزراعة: توفير مستحقات الفلاحين لـ3 محاصيل ومستلزمات مادتين

2020/11/22 | 21:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، توفير تريليون و800 مليار دينار عراقي كمستحقات للفلاحين لمحصول الحنطة والشعير والشلب، فضلا عن توفير 150 مليار دينار كمستلزمات أسمدة ومبيدات، مشيرة إلى أن هناك جهود مستمرة مع وزارة المالية لإطلاق تلك الأموال.

وذكر الناطق باسم الوزارة، حميد النايف، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (22 تشرين الثاني 2020)، إنه "نتيجة الجهود التي بذلت من قبل وزير الزراعة وبالتعاون مع اللجنة الزراعية البرلمانية ومجلس الوزراء تم توفير تريليون و800 مليار دينار عراقي كمستحقات للفلاحين لمحصول الحنطة والشعير والشلب، فضلا عن توفير 150 مليار دينار كمستلزمات أسمدة ومبيدات"، لافتا إلى أن "توزيع تلك الأموال سيتم بعد صرفها من قبل وزارة المالية، وهناك جهود مستمرة مع المالية لإطلاق تلك الأموال".

وأضاف النايف، أن "الوزارة دعت جميع المزارعين والفلاحين لزيادة الإنتاج حيث إن هنالك تفاؤلا كبيرا من خلال موجة الأمطار الأخيرة"، مبينا أن "الإرواء 5 % والاعتماد سيكون على الأمطار، مؤكدا أن الأمطار الأخيرة تدل على أن العام الزراعي سيكون عام خير واستمرار للمحاصيل الزراعية".

وتابع، أن "الفائض من المحاصيل الزراعية سيتم تصديره إلى الخارج لزيادة الدخل".

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