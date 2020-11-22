ادانة دولية للهجوم الارهابي في محافظة صلاح الدين

2020/11/22 | 21:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الاحد، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس السبت في محافظة صلاح الدين، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وعناصر من الشرطة.

وقالت مصر في بيان: إذ تتقدم مصر، حكومة وشعبًا بصادق تعازيها إلى حكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين؛ فإنها لتشدد على استنكارها البالغ لتلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف مدنيين عُزَّل ورجالَ أمن، وتتجرد من كافة الاعتبارات الإنسانية والقيم الدينية.

وجددت مصر دعوتها إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستئصال آفة الإرهاب البغيض أيًا كان مصدره أو دوافعه.



كما اكدت تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب وصولًا إلى حماية أمنه وصون استقراره.

وفي ذات السياق أدانت الحكومة الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة صلاح الدين وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الإرهابى الجبان، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار،

كما أكد السفير ضيف الله الفايز، وقوف بلاده إلى جانب العراق فى وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه وفى محاربة العصابات الإرهابية.

وأعرب السفير الفايز عن خالص التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق ولذوى الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

PUKmedia القاهرة - ابراهيم محمد شريف

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