القبض على شخصين بحوزتهما حبوب مخدرة في بابل

2020/11/22 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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واع - بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأحد، القبض على شخصين بحوزتهما حبوب مخدرة ضمن نقطتين للتفتيش الامني في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفارزها من شؤون المخدرات تمكنت بالتعاون مع المفارز المشتركة ضمن سيطرتي ( الباشية ، ق١٩ بناحية الكفل )، من ضبط اكثر من ( ١٠٠ ) حبة مخدرة مختلفة والقبض على متهمين اثنين لحيازتها".

واضافت أن "المتهمين تم نقلهما الى مركزي التحقيق بحسب قاطع المسؤولية لاكمال الاجراءات القانونية".

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