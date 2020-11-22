حادثة اعتداء رجال أمن على صاحب مطعم بالسليمانية.. شرطتها تعلن القبض على الفاعلين

2020/11/22 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت شرطة السليمانية ، الأحد 22-11-2020، القبض على 5 اشخاص بينهم عناصر أمن اعتدوا على صاحب مطعم في السليمانية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم مقطع فيديو مسجل من كاميرا مراقبة اظهر اعتداء اشخاص بينهم رجال امن على صاحب مطعم كاميران المعروف ب"وستا كاميران" في حي العقاري السليمانية.

وقالمدير شرطة السليمانية العميد آسو شيخ طه في حديث خاص لـ (بغداد اليوم ) إنه تم القاء القبض على العناصر الذين قاموا بالاعتداء على صاحب مطعم في السليمانية وعددهم 5 اشخاص وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتفاصيل الحادث واحالة المعتدين للقضاء".

وأكد طه "لن نقبل بالتجاوز على أي مواطن وسنطبق القانون بحذافيره على كل من يحاول الاضرار بأمن واستقرار المدينة أو يحاول التعدي على المواطنين".

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