خبير اقتصادي يقدم مقترحاً لإنهاء مشكلة الكهرباء في العراق دون إنفاق حكومي

2020/11/22 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طرح الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، الأحد، 22 تشرين الثاني، 2020، رؤية قال إنها تساعد وزارة الكهرباء لتمويل مشاريعها وإصلاح واقع الطاقة دون الحاجة للدعم الحكومي.

وقال العكيدي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الجبابة لوحدها يمكن ان تغني وزارة الكهرباء عن الأموال التي تطلبها من الحكومة لتمويل مشاريع الصيانة والمحطات الجديدة، والانفاق على موظفيها لو اعتمدت قرار مجلس الوزراء القاضي باستقطاع اجور دوائر الوزارات مباشرة، فضلا عن اعتماد الشبكة الالكترونية وصرف المقاييس الحديثة".

واضاف أن "هناك الكثير من الحلول الموضوعية لمعالجة الهدر الكبير في ملف الجباية بالكهرباء، إلا أن هنالك من يعرقل اي خطوة لأنهاء الفساد واستغلال المال العام"، مشددا على "ضرورة الاسراع بحسم ملف الهدر في الجباية للكهرباء وبقية المؤسسات لأنها تمثل نهر من الاموال الذي قد يعيد الاستقرار لميزانية البلاد ".

وكانت وزارة الكهرباء، كشفت الأحد (08 تشرين الثاني 2020)، تفاصيل مشروع الجباية الإلكترونية، وحددت موعد تنفيذه.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "الوزارة استحصلت الموافقات الحكومية والرسمية للمضي بالجباية الإلكترونية"، مبينا أن "هذا المشروع سيحد من الضائعات والتجاوزات ويحول المشتركين غير النظاميين إلى نظاميين".

وأضاف، أن "المشروع سيوفر موارد مالية يمكن من خلاله تغطية رواتب الموظفين وشراء الأدوات الحاكمة لإدامة الشبكة الكهربائية من محولات وشبكات توزيع ومد خطوط وغيرها"، مؤكدا أن "الوزارة بدأت بهذا المشروع من خلال نصب مقاييس ذكية ببعض المناطق وسيعمم في نهاية العام الحالي".

وأشار إلى أن "الوزارة بطور استقدام العروض الفنية والتجارية للمضي بالمشروع"، منوها عن أن "هناك شركات حكومية تابعة لوزارتي الصناعة والاتصالات وأيضا شركات قطاع خاص وأجنبية أبدت رغبتها بالعمل مع وزارة الكهرباء للمضي بهذا المشروع".

وأوضح، أن "المشروع سيطبق ببعض المناطق المنتخبة من العراق كمحافظتي كربلاء والنجف وأيضا مناطق في بغداد ومن ثم سيتم تطبيقه في عموم العراق"، لافتا إلى أن "المشروع سيكون خير داعم للمواطن البسيط ومحدودي الدخل باعتبار سيحتفظ بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين والذي هو 90 % وبالتالي لن يكون مكلفا".

وأشار إلى أن "المشروع يوفر قاعدة بيانات ستبدأ من المستهلك بنصب مقياس الدفع المسبق ومن ثم ينطلق إلى المحولة التي بداخل الزقاق الواحد ثم ستنصب مقاييس على مغذيات 11 ومغذيات 33 وهذا سيحد من الضائعات والتجاوزات".

وأكد أن المشروع سيحد من التجاوزات ليس من المواطنين فقط وإنما حتى على موظف الكهرباء لكي لا يتلاعب بموضوع الجباية وتحديد الأموال.

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