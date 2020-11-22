2020/11/22 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا /اكد النائب حسين السالم ان قانون جرائم المعلومات لايزال في مراحل التشريع .وقال في حديث متلفز تابعته / نينا/ ان الكثير من الناس يشككون باجراءات القضاء ، ويجب ان يكون نص قانون جرائم المعلوماتية اكثر وضوحا ودقة./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتصريح متلفز ..النائب حسين سالم : قانون جرائم المعلومات لايزال في مراحل التشريع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتصريح متلفز ..النائب حسين سالم : قانون جرائم المعلومات لايزال في مراحل التشريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).