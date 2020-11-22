قاسم الاعرجي يلتقي شيوخ من ديالى ويؤكد اهمية تكاتف الجهود لدعم أمن واستقرار جميع مدن العراق

2020/11/22 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، النائب مضر الكروي، وعددا من شيوخ محافظة ديالى مؤكدا على اهمية تكاتف جهود الجميع لدعم أمن واستقرار مدن العراق.وذكر بيان للمستشارية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في محافظة ديالى، وبالأخص الوضع الأمني، وتعاون أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية لحماية مناطقهم من العابثين بالأمن.



وأكد الأعرجي أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، هي إعطاء الأولوية لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ديالى، مشيرا الى أهمية تكاتف جهود الجميع لدعم أمن واستقرار مدن العراق./انتهى9

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