2020/11/22 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلبة ترضع خروفاً وتحميه بعدما تخلت عنه أمه السليمانية – الزمان في ظاهرة فريدة قامت كلبة باحتواء حمل صغير مع اللحظات الأولى من ولادته في إحدى المزارع بناحية خورمال في محافظة السليمانية بعد تركه من قبل أمه وعدم إرضاعه والاهتمام به كما يحصل مع أي حيوان آخر.ويقول صاحب المزرعة كوسار حمه (ذهبت قبل 10 […]

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