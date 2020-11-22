2020/11/22 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثائقي جديد يغوص في دهاليز نفسية المجرمين السفاحين { لوس انجلوس (أ ف ب) – تنفذ الولايات المتحدة الشهر المقبل أول عملية إعدام لامرأة منذ 67 عاما، مع إعدام ليزا مونتغومري التي أدينت بخنق امرأة حامل ثم شق بطنها لسرقة طفلها.هل كانت المجرمة مختلّة عقليا أم لا؟ هل تستحق الموت للجرائم التي ارتكبتها؟ يقع الجدل […]

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