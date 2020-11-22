2020/11/22 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقة بي تي إس الكورية تصدر ألبوماً مفعماً بالأمل في زمن الوباء كورونا تتسبب بتعليق مشروع فقاعة السفر بين هونغ كونغ وسنغافورة { هونغ كونغ (أ ف ب) – عُلّق السبت مشروع فقاعة السفر بين هونغ كونغ وسنغافورة عشية إطلاقه بعدما سجّلت المدينة الصينية الجنوبية ارتفاعا مفاجئا في أعداد الإصابات بكوفيد-19.ويشكّل تعليق المشروع نكسة ليس […]

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