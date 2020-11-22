زيارة بومبيو تنطوي على دلالات خطيرة - ماهر الشريف

2020/11/22 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماهر_الشريف لم تكن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لإسرائيل، ما بين 18 و 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، زيارة بروتوكولية وداعية لوزير سينقلع بعد شهرين من السلطة، بل كانت زيارة انطوت على دلالات خطيرة، واندرجت في مسار النهج الذي انتهجته إدارة دونالد ترامب، منذ وصولها إلى البيت الأبيض، لتصفية القضية الفلسطينية.تكريس شرعية الاحتلال والاستيطانففي يوم الأربعاء، قام بومبيو بزيارة حي سلوان ا ......





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