نظرة على كتاب -وكالة المخابرات المركزية والحرب الباردة الثقافية- - عادل حبه

2020/11/22 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه من تأليف المؤرخة والصحفية البريطانية فرانسيس جين ستونر ساوندرز*بقلم البروفسور جيمز پتراس**ترجمة عادل حبهيتناول هذا الكتاب تفاصيل عن كيفية اختراق وكالة المخابرات المركزية أو تأثيرها على طيف واسع من المنظمات الثقافية من خلال مؤسسات خيرية مثل مؤسسة فورد ومؤسسة روكفلر.



وتوضح الآنسة سوندرز كيف ولماذا تنظم وكالة المخابرات المركزية المؤتمرات الثقافية أو المعارض والحفلات الموسيقية.



ولماذا تتول ......





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