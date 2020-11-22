الشخلعة بين الشيخ والفنان - سلوى فاروق رمضان

2020/11/22 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلوى_فاروق_رمضان فى الشهر دا نزل حماده هلال أغنية( الشرع محللى أربعة أصلى بموت فى الشخلعة ) فهاجت علية الدنيا وماجت, فلان ضده والشيخ علان غضب منه ومديحة وفوزى وأحمد ضده برضه , الله كمان مره الله ,والله ياستات عشنا وشفنا بيعتبرونا من جنس البشر بنحس وعندنا كرامة وكده يعنى ياااااه عشت لليوم اللى يحرموا فيه خيانة الست ويعتبروا أمنها النفسى واستقرارها مهمين , يااختى الدنيا بتتغير واللهى بس دا أنا لسه إمبارح بس ......





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