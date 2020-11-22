الزجراوي: ايام الكاظمي ستكون الاخيرة اذا اصر على تصريحاته بشأن الرواتب

2020/11/22 | 22:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اكد النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، الاحد، ان ايام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستكون الاخيرة في حال اصراره على تصريحاته بشأن ازمة الرواتب.

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