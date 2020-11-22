"اقتنصوا الفرصة الأخيرة".. رئيس وزراء إثيوبيا يمهل قادة تيغراي 72 ساعة

2020/11/22 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، قادة إقليم تيغراي المطالب بالانفصال والذي يتعرض لهجوم عسكري، 72 ساعة لإلقاء السلاح، قائلا إن تلك "الفرصة الأخيرة" أمامهم.

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