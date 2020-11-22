تقارير: زيدان يستقر على بديل لوكا مودريتش من الدوري الإيطالي

2020/11/22 | 22:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} ذكرت تقارير صحفية أنّ المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قد استقر على بديل نجم الفريق، لوكا مودريتش.

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