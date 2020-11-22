الاقتصاد النيابية: التجارة لم تحاسب المقصرين بملف التموينية ويجب حجبها عن هؤلاء

2020/11/22 | 22:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية فلاح الخفاجي، الاحد، ان "وزارة التجارة لم تحاسب المقصرين بملف البطاقة التمونية، مشددا على ضرورة حجب البطاقة عن هذه الفئة".

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