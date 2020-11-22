الحشد الشعبي يرفع 23 عبوة ناسفة في نينوى

2020/11/22 | 22:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد

تمكنت قوات الحشد الشعبي، الاحد، من رفع 23 عبوة ناسفة في بعشيقة بمحافظة نينوى.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 30 بالحشد الشعبي باشرت برفع أكثر من 23 عبوة قمعية عن الاراضي الزراعية من مخلفات داعش الارهابي بعد مناشدة الاهالي في قرية عمر قابجي التابعة لناحية بعشيقة شرق نينوى تمهيدا لإعادة زراعتها”.

واضاف ان “العملية تأتي استمرارا لجهود تنظيف وتأمين جميع المناطق الزراعية من مخلفات داعش الارهابي من أجل عودة المزارعين لها”.



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