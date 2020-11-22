2020/11/22 | 22:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الأحد، القبض على شخصين بحوزتهما حبوب مخدرة ضمن نقطتين للتفتيش الأمني في المحافظة.



وقالت القيادة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الثاني 2020)، إن "مفارزها من شؤون المخدرات تمكنت بالتعاون مع المفارز المشتركة ضمن سيطرتي ( الباشية ، ق١٩ بناحية الكفل )، من ضبط اكثر من ( ١٠٠ ) حبة مخدرة مختلفة والقبض على متهمين اثنين لحيازتها".

وأضافت أن "المتهمين تم نقلهما الى مركزي التحقيق بحسب قاطع المسؤولية لاكمال الاجراءات القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).