2020/11/22 | 22:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس الاعلى السياسي ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاحد، برقية تعزية برحيل اللواء محمود بيسرى والذي وافاه الاجل متاثرا باصابته بفايروس كورونا.

وقال السيد كوسرت رسول علي في برقيته: عائلة اللواء محمود بيسري، ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة البيشمركة العتيد اللواء محمود بيسري.

واضاف السيد كوسرت رسول علي: بهذا المصاب الجلل وفقدان هذا المناضل اتقدم اليكم باحر التعازي والمواساة، الهم الباري عز وجل الجميع الصبر والسلوان واسكن الراحل فسيح جناته.

PUKmedia ترجمة ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوسرت رسول علي يعزي بوفاة اللواء محمود بيسري) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوسرت رسول علي يعزي بوفاة اللواء محمود بيسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).