2020/11/22 | 22:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل 6 عناصر من منظمة “بي كا كا’’، شمالي العراق وسوريا.وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها قتلت اثنين من “بي كا كا” بمنطقة أفاشين شمالي العراق، كانا يستعدان لشن هجوم.وأضافت أن قواتها قتلت 4 عناصر من تنظيم “بي كا كا” حالوا التسلل إلى منطقة عملية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية تعلن مقتل 6 عناصر “بي كا كا” شمالي العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التركية تعلن مقتل 6 عناصر “بي كا كا” شمالي العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).