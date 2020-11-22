كورونا يتحكم في مراسم تنصيب بايدن

2020/11/22 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد أحد مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأحد، إن مراسم التنصيب ستُختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: "أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره (حفل التنصيب) بالتأكيد".

واضاف: "من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع (حفل) التنصيب الذي شهدناه في الماضي".

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