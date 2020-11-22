في حديث متلفز .. ناجي السعيدي : الموازنة الاتحادية ستقر قبل نهاية 2020

2020/11/22 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية ناجي السعيدي ،ان الموازنة الاتحادية ستقر قبل نهاية 2020 .وقال السعيدي في حديث متلفز : غدا لدى اللجنة المالية اجتماع بخصوص اقرار الموازنة ووضعت 12 ترليون دينار ايرادات الحكومة وهو مبلغ يتجاوز رواتب الموظفين ويسد مشاريع اخرى ، مبينا تم وضع اجراءات تعظم من ايرادات الدولة كرسوم على المشاريع كرسم نافذة بيع العملة والرسم الكمركي والضريبي والغاء الاعفاءات والاستثناءات ايا كان شكلها وفرض رسوم على شركات الاتصالات ، ونتيجة الاعفاءات تذهب الاموال هدرا وهناك فساد بالمال العام وجميع هذه الاجراءات ستعوض مبلغ الاقتراض ./انتهى8

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